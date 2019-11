Bremse mit Gas verwechselt: Auto rast in Schaufensterscheibe

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Schreck für die Angestellten eines kleinen Supermarkts für Lebensmittel in Lüdenscheid: Gegen 9.40 Uhr raste am Freitagmorgen ein Auto durch die Schaufensterscheibe in den Laden. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin (60) beim Einparken vor dem Geschäft wohl die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. Niemand wurde verletzt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 20 000 Euro.

Weil das Auto plötzlich zu qualmen schien, rückte laut Polizei auch die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. "Der Qualm entpuppte sich jedoch als heiße Luft, die aus einer beschädigten Heizung entwich." Der Supermarkt für polnische Spezialitäten wurde stark beschädigt.