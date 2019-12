Teterow/Remplin/Lübesse (dpa/mv) - Bei mehreren Unfällen sind in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb weniger Stunden zwei Menschen getötet und drei schwer verletzt worden. Wie die zuständigen Polizeisprecher am Freitag erklärten, ereigneten sich die Unfälle in Remplin (Mecklenburgische Seenplatte), bei Teterow (Landkreis Rostock) und in Lübesse (Ludwigslust-Parchim).

Am Freitagmorgen kam bei Teterow ein Fußgänger ums Leben. Der Unbekannte wurde auf der Bundesstraße 108 in Richtung Rostock von einem Autofahrer bei Dunkelheit erfasst und tödlich verletzt. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt, hieß es.

Zuvor war eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in Remplin bei einem missglückten Überholmanöver eines anderen Fahrers ums Leben gekommen. Der 60-jährige Unfallverursacher war nach Angaben der Polizei auf der B104 plötzlich zum Überholen ausgeschert und sein Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Auto der 56-jährigen Fahrerin zusammengeprallt. Die Frau starb noch am Unfallort. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt. Die Bundesstraße 104 war längere Zeit gesperrt.

Am Abend fuhr ein 70 Jahre alter Autofahrer in Ortkrug bei Lübesse mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf den Wagen eines 56-jährigen Schweriners auf. Der Wagen des 56-Jährigen wurde durch die Luft geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Bei dem 70-Jährigen seien 1,5 Promille Atemalkohol gemessen worden. Der Sachschaden wurde auf rund 30 000 Euro geschätzt.