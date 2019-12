Lübeck (dpa/lno) - Ein 53 Jahre alter Fußgänger ist am Sonntagabend beim Überqueren einer Straße in Lübeck von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie genau sich der Unfall zugetragen hat, konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht sagen. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.