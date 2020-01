Lübben (dpa/bb) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 115 zwischen dem Abzweig nach Lubholz und Lübben sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen und wurden im Anschluss von der Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Eine 54-jährige Autofahrerin und der 53 Jahre alte Fahrer eines Transporters wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße wurde wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.