Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Fußgönheim und Ludwigshafen ist am Montag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie sei am Abend mit ihrem Wagen auf der Landesstraße 525 in Richtung Ludwigshafen-Ruchheim unterwegs gewesen, als sie aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abkam und in einen Wassergraben fuhr, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Andere Verkehrsteilnehmer hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Die Frau sei aber noch am Unfallort gestorben.