Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein älterer Mann mit Rollator ist bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen tödlich verletzt worden. Der 79-Jährige war am Nikolaustag auf dem Gehweg unterwegs, als am Straßenrand ein Auto mit Anhänger losfuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Anhänger streifte den Fußgänger und warf ihn zu Boden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.