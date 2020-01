Ludwigshafen (dpa/lrs) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 84-jährige Radfahrerin gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, erlag die Frau ihren Verletzungen. Sie war am Montagmorgen an einer Kreuzung mit dem Fahrzeug einer 41-Jährigen zusammengestoßen. Dabei fiel sie auf die Straße und verletzte sich. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Abend. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.