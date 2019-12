Ludwigsfelde (dpa/bb) - Ein Autofahrer hatte bei einem Unfall in der Nähe von Ludwigsfelde (Kreis Teltow-Fläming) Glück im Unglück. Der 57-Jährige sei am Samstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Thyrow und Kerzendorf - einem Teil der alten Bundesstraße 101 - gefahren und habe nicht bemerkt, dass die Fahrbahn zu Ende sei, berichtete die Polizei am Sonntag. Weil er laut Polizei auf nassem Untergrund zu schnell fuhr, konnte er nicht anhalten und landete in einem Feld am Gleisbett der Bahnstrecke von Berlin nach Jüterbog. Obwohl ein Güterzug vorbeifuhr, sei es aber nicht zu einer Kollision gekommen. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Gleisbett. Die Bahnstrecke war nach Angaben der Beamten für kurze Zeit gesperrt.