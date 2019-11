Unfälle - Losheim am See

Wadern/Losheim am See (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Merzig-Wadern am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 72-Jährige sei mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken. Das Auto prallte auf der Bundesstraße zwischen Losheim am See-Niederlosheim und Wadern-Nunkirchen erst gegen die Leitplanke, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und stieß frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Dessen 36-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt, die Seniorin schwer. Die Straße blieb wegen Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt. Der Sachschaden war unklar.