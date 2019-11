Losheim/See (dpa/lrs) - Bei einem Unfall bei der Saarlandrallye sind zwei Menschen leicht und zwei schwer verletzt worden. Ein 29-jähriger Teilnehmer der Rallye war laut Polizei mit seiner 27-jährigen Copilotin am Samstagabend auf der Strecke in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, prallte das Fahrzeug auf ein etwa 80 Meter entfernt geparktes Auto, in dem sich zwei Zuschauer befanden. Der 24 Jahre alte Mann und seine 23 Jahre alte Begleiterin wurden bei der Kollision schwer verletzt. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Die zwei Insassen des Rallyefahrzeugs wurden leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang war noch unklar.