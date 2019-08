Lohr am Main (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist in der Nacht auf Mittwoch in Lohr am Main von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin stehe unter Schock. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.