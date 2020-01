Lohne (dpa/lni) - Ein Arbeiter ist in Lohne (Kreis Vechta) bei einem Sturz aus großer Höhe ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürzte der 56-Jährige bereits am Dienstag in dem Hochregallager eines Stahlbaubetriebs aus vier Metern Höhe ab. Dabei verletzte er sich den Angaben zufolge so schwer, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Die genaue Unfallursache stand zunächst nicht fest.