Löllbach (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) in eine Schutzplanke gerutscht und schwer verletzt worden. Der 68-Jährige war am Freitag mit weiteren Fahrern in einer Kolonne unterwegs, wie die Polizei am Samstag berichtete. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit sei er von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Ein Rettungshubschrauber haben den Mann in eine Klinik gebracht. Seine Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.