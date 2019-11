Motorradfahrer kommt mit Rettungshubschrauber in Uniklinik

Ronneburg (dpa/th) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Ronneburg (Landkreis Greiz) so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Jena geflogen wurde. Der 57 Jahre alte Mann war auf einer Bundesstraße unterwegs, als der Autofahrer mit seinem Wagen von einer Autobahnabfahrt gefahren kam, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Samstag mitteilte. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Der 75 Jahre alte Autofahrer sei nicht verletzt worden. Die Straße wurde nach dem Unfall am Samstagmittag kurzzeitig gesperrt.