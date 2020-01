Lipprechterode (dpa/th) - Wohl aufgrund eines Vorfahrtsfehlers sind bei einem Unfall in Lipprechterode (Landkreis Nordhausen) vier Menschen verletzt worden. Ein 63-Jähriger hatte laut Polizei beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer 62-Jährigen missachtet, in deren Fahrzeug sich zwei weitere Insassen befanden. Drei Menschen wurden bei dem Unfall am Freitagabend leicht und einer schwer verletzt.