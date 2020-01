Elz (dpa/lhe) - Weil ein Lastwagen in die Mittelleitplanke gekracht ist, ist die Autobahn 3 bei Elz (Landkreis Limburg-Weilburg) in Richtung Frankfurt zurzeit voll gesperrt. Der Lastwagen war zuvor bereits mit einem Auto zusammengestoßen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte. Auf der Gegenrichtung in Fahrtrichtung Köln ist demnach mindestens ein Fahrstreifen frei. Laut Sprecher sind auch Betriebsmittel ausgelaufen, die nun entfernt werden müssen. Ob es Verletzte gab oder wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Räumungsarbeiten dauern an. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (HR) berichtet.