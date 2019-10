Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Ein Radfahrer hat in Limbach-Oberfrohna eine 75 Jahre alte Fußgängerin angefahren und sie dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Mittwochmorgen mitteilte. Der 68 Jahre alte Radfahrer fuhr demnach am Dienstagnachmittag auf der Peniger Straße in eine Linkskurve. Direkt hinter der Kurve überquerten zur selben Zeit die 75-Jährige und ein weiterer Fußgänger die Straße. Der Radfahrer streifte die Frau den Angaben zufolge und brachte sie zu Fall.