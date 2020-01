Liebschützberg (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Liebschützberg (Landkreis Nordsachsen) sind am Donnerstag ein 86-jähriger Mann und ein Kind schwer verletzt worden. Der Mann war am Nachmittag mit dem Kind in einem Traktor auf der Bundesstraße 6 Richtung Riesa unterwegs, als ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf den Trecker auffuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 56-jährige Unfallverursacher wurde nach Polizeiangaben nur leicht verletzt. Die Ursache für den Auffahrunfall werde noch ermittelt, hieß es.