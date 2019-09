Lichtenfels (dpa/lby) - Ein Quadfahrer hat einen Hund auf einem Feldweg in Lichtenfels totgefahren und ist dann geflüchtet. Ein 62-Jähriger war mit dem Hund Gassi gegangen, als das Quad angefahren kam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Hundehalter ging am Montagabend zur Seite, doch der Quadfahrer erwischte das nicht angeleinte Tier. Trotzdem fuhr er einfach weiter. Der Hund starb an den Verletzungen. Quads sind kleine Fahrzeuge mit vier meist dicken Reifen, die häufig zum Sport und in der Freizeit genutzt werden.