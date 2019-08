Artikel per E-Mail versenden

Schmallenberg (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Schmallenberg im Hochsauerlandkreis auf die Gegenspur geraten und mit dem Auto einer 33-Jährigen zusammengeprallt. Die Frau habe vergeblich versucht, nach rechts auszuweichen, teilte die Polizei am Samstag mit. Beide Beteiligten erlitten schwere Verletzungen. Der 55 Jahre alte Autofahrer wurde am Freitag mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Ursache war zunächst noch ungeklärt.