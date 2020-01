Lengerich (dpa/lnw) - Ein 68 Jahre alter Radfahrer ist in Lengerich von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. Er starb am Unfallort, wie die Polizei berichtete. Der 71-jährige Fahrer des Muldenkippers war den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag rechts abgebogen und hatte den Radfahrer übersehen. Mit seinem Fahrzeug überrollte er dann den 68-Jährigen. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall im nördlichen Münsterland leicht verletzt.