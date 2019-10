Lengenfeld (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer in Lengenfeld im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Eigenen Angaben zufolge hatte der 66-Jährige im Ortsteil Pechtelsgrün mit seinem Zweirad in einer Rechtskurve einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Dabei kam er am Donnerstagabend von der Straße ab, fuhr über eine Wiese und stürzte in einen Bach. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.