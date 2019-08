Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig ist ein 78 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei war er am Freitag zwischen den Stadtteilen Holzhausen und Mölkau unterwegs. In einer Rechtskurve kam sein Wagen aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der 78-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.