Leipzig (dpa/sn) - Ein Mann ist am Samstagnachmittag in Leipzig von einer S-Bahn erfasst worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, starb er noch an der Unfallstelle. Zum Alter des Mannes konnte er zunächst keine Angaben machen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Beamten untersuchen, ob der Mann die Gleise an einem nahe gelegenen Bahnübergang queren wollte. Die Strecke zwischen Leipzig und Taucha war längere Zeit gesperrt, es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.