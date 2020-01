Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Leipzig ist eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Die 78-Jährige sei ersten Erkenntnissen nach am Montagvormittag bei grüner Ampel über die Straße gegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastwagenfahrer war in gleicher Richtung unterwegs. Er bog den Angaben nach ebenfalls bei Grün nach rechts ab. Dabei erfasste er die Fußgängerin. Sie starb noch am Unfallort. Laut Polizei stand der Fahrer nach dem Zusammenstoß unter Schock.