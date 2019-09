Leipzig (dpa/sn) - Ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Leipzig nach einem Sturz gestorben. Der Mann war am Donnerstagmittag im Stadtteil Schleußig unterwegs, als er ins Schlingern geriet und stürzte, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Andere waren an dem Unfall nicht beteiligt.