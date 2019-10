Leipzig (dpa/sn) - Eine Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Leipzig am Donnerstag gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte ein 58 Jahre alter Autofahrer die Frau übersehen, als er von einer Hofausfahrt auf eine Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes einbog. Die 50-Jährige starb noch an der Unglücksstelle. Wegen der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.