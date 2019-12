Leinefelde (dpa/th) - Ein 79 Jahre alter Radler ist im Landkreis Eichsfeld nach dem Zusammenstoß mit einem Motorrad gestorben. Der Mann überquerte am Mittwoch mit seinem E-Bike eine Straße in Leinefelde und wurde von einem 39 Jahre alten Motorradfahrer erfasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Rentner stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, denen er später erlag. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten zunächst an.