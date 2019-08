Leibertingen (dpa/lsw) - Nach einem missglückten Überholmanöver in der Nähe von Leibertingen (Kreis Sigmaringen) ist ein Autofahrer frontal mit einem Sattelzug zusammengestoßen und in seinem Auto verbrannt. Wie die Polizei am Samstag berichtete, fuhr der Mann am Freitagabend in den entgegenkommenden Sattelschlepper, als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf einer Bundesstraße überholen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank des Sattelschleppers aufgerissen - beide Fahrzeuge fingen Feuer und brannten komplett aus.