Lauenau (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall bei Lauenau (Landkreis Schaumburg) sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 58-jähriger Mann übersah beim Abbiegen mit seinem Auto von der Bundesstraße 442 auf die Autobahn 2 in Richtung Berlin einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Autos stießen frontal zusammen. Der 39-jährige Fahrer des anderen Autos sowie sein 74-jähriger Beifahrer wurden verletzt, ebenso der Unfallverursacher. Die drei Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand laut Polizeiangaben erheblicher Sachschaden.