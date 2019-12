Hünfeld/Offenbach (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer ist auf einer Landstraße in Osthessen von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Lkw in den Straßengraben gekippt. Wie ein Polizeisprecher in Fulda am Dienstag berichtete, hatte der Fahrer in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw verloren und sich bei dem Unfall leicht verletzt. Möglicherweise sei es auf der Landstraße 3176 glatt gewesen. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Straße auch am Dienstagmorgen noch gesperrt.