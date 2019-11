Apolda (dpa/th) - Bei einem Lkw-Brand auf der Autobahn 4 ist in der Nacht zum Mittwoch hoher Sachschaden entstanden. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar auffällige Motorgeräusche gehört und den Laster deshalb auf dem Standstreifen gestoppt. Der sich entwickelnde Brand griff auf die Zugmaschine über. Das Führerhaus brannte vollständig aus, der mit Quarzsand beladene Anhänger wurde leicht beschädigt. Der 58-jährige Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 100 000 Euro. Die A4 war in Richtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Auf der A4 bei Jena geriet ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch auch ein Kleintransporter in Brand. Dabei brannte der Motorraum aus. Der Fahrer hatte den Kleinlaster in Fahrtrichtung Dresden noch rechtzeitig auf dem Standstreifen stoppen können, der Mann blieb unverletzt.