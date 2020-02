Magdeburg (dpa/sa) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 2 (Berlin-Hannover) zwischen Alleringersleben und Marienborn (Landkreis Börde) an einer Baustelle in das Ende eines Staus gekracht. Bei dem Vorfall am Dienstag wurde der Fahrer schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei sagte. Durch die Wucht des Aufpralls sei er in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden. Der Mann wurde von der Feuerwehr befreit und kam in ein Krankenhaus.

Der Lastwagen war am Stauende auf einen anderen Laster aufgefahren, dessen Fahrer laut Polizei nicht verletzt wurde. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle in Richtung Braunschweig wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Einer der beiden Lastwagen hatte Ziegelsteine geladen, die durch den Unfall auf der Fahrbahn landeten.