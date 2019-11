Langenau (dpa/lsw) - Im Auto eines 22 Jahre alten Autofahrers hat die Polizei nach einem Unfall in Langenau (Alb-Donau-Kreis) eine Schreckschusswaffe, rund 70 Gramm Drogen und Bargeld gefunden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung am Samstag wurden noch zwei Schreckschusswaffen und etwa 300 Gramm weitere Betäubungsmittel entdeckt. Den Schaden des Unfalls bezifferte die Polizei mit 30 000 Euro. Der Fahrer war nahezu ungebremst gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand gefahren und dabei schwer verletzt worden.