Landshut (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Landshut sind am Samstagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein angetrunkener 57-Jähriger mit seinem Wagen auf die Kreuzung gefahren, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Er krachte mit voller Wucht in das Fahrzeug eines 40-Jährigen, das in einen Garten schleuderte und erst an einer Hauswand stehen blieb. Sanitäter versorgten beide Männer und brachten sie ins Krankenhaus.