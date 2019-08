Ladenburg (dpa/lsw) - Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto bei einer nächtlichen Fahrradfahrt ohne Licht ist ein Mann einige Tage später an seinen Verletzungen gestorben. Der 35-Jährige war nach dem Unfall in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ins Krankenhaus gekommen, wo er am Montag starb. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrradfahrer hatte dem Autofahrer vergangenen Donnerstag beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen. Er verletzte sich schwer am Kopf. Den Angaben nach trug er keinen Helm; für das Tragen gibt es in Deutschland keine Pflicht. Der 18 Jahre alte Autofahrer und seine drei Mitfahrer erlitten einen Schock.