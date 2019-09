Laar (dpa/lni) - Beim Zusammenstoß zweier Autos ist einer der Fahrer in der Grafschaft Bentheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war dem 44 Jahre alten Mann aus dem niederländischen Schoonebeek offensichtlich auf einer Kreuzung in Laar vom Wagen eines 37-Jährigen die Vorfahrt genommen worden. Beide Autos kollidierten und wurden in einen Vorgarten geschleudert. Ersthelfer kümmerten sich um die beiden Verletzten. Der Niederländer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Der 37 Jahre alte Deutsche kam mit leichten Verletzungen davon. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.