Brotterode-Trusetal (dpa/th) - Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist eine Frau schwer verletzt worden, als sich ihr Auto überschlagen hat. Zeugen kümmerten sich um die 53-Jährige, bis Rettungskräfte sie ins Krankenhaus brachten, wie die Polizei in Suhl am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Frau verlor am Mittwochnachmittag in einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Beim Versuch gegenzulenken kam sie von der Straße ab, durchfuhr einen Straßengraben und einen Hang hinauf. Dabei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.