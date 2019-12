Kumhausen (dpa/lby) - Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei Kumhausen nahe Landshut von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der Mann hatte am Dienstagabend offenbar mit seinem Rad eine Kreisstraße überqueren wollen und dabei den heranfahrenden Wagen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die 42 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort später am Abend seinen Verletzungen.