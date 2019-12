Kuckssee (dpa/mv) - Auf glatter Straße hat sich eine 21-jährige Frau nahe Kuckssee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Auto überschlagen. Sie erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau sei angesichts der Wetterlage nicht mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die 21-Jährige war demnach am Sonntagmorgen mit ihrem Wagen auf Höhe der Ortschaft Krukow von der Bundesstraße 192 abgekommen. Sie überschlug sich mit dem Fahrzeug und landete auf einem angrenzenden Feld. Die 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.