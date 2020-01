Kriebstein (dpa/sn) - Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einem Transporter in Kriebstein (Kreis Mittelsachsen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 59-Jährige am Freitagmorgen hinter dem Fahrzeug eine Straße überqueren. In dem Moment habe der Transporter ein Stück zurückgesetzt und die Frau erfasst. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.