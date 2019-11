Unterwittbach (dpa/lby) - Im unterfränkischen Unterwittbach (Landkreis Main-Spessart) hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Brückenvorsprung. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Wagen so verbeult, dass der eingeklemmte Fahrzeugführer von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden musste. Die Polizei ging am Dienstag davon aus, dass der Mann mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war und deshalb von der Fahrbahn abkam.