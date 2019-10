Kollow (dpa/lno) - Ein 46 Jahre alter Mann aus Geesthacht ist bei einem Autounfall in Kollow im Kreis Herzogtum Lauenburg ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war er bei einem missglückten Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der 46-Jährige am Montag zwei vor ihm fahrende Autos auf dem Gehweg überholt. Der Mann, der allein in seinem Fahrzeug saß, starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat einen Sachverständigen mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.