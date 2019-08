Königswinter (dpa/lnw) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 bei Königswinter (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Großvater lebensgefährlich verletzt worden. Seine zwei Enkel erlitten schwere Verletzungen. Der Wagen des 70 Jahre alten Rentners sei von der Straße abgekommen, über die Leitplanke geschleudert, gegen einen Lärmschutzwall geprallt und auf der Fahrbahn wieder zum Stehen gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagabend.

Der Mann und seine 5- und 7-jährigen Enkel wurden bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Senior kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber, seine Enkel schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.