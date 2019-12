Königsbrück (dpa/sn) - Ein betrunkener Mann hat sich mit seinem Auto auf einem Feld in Königsbrück in der Oberlausitz festgefahren. Anwohner informierten die Polizei, die dem Fahrer in der Nacht zum Sonntag zu Hilfe eilte. "Jedoch hätte der 77-Jährige wohl eher gern darauf verzichtet", teilte die Polizei mit. Einen Führerschein konnte der Mann nämlich nicht vorweisen. Zudem ergab ein Alkoholtest 1,8 Promille. Nun erwarte den 77-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.