Königsbach-Stein (dpa/lsw) - Ein jugendlicher Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Königsbach-Stein (Enzkreis) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer soll dem Roller am Dienstagnachmittag die Vorfahrt genommen und ihn erfasst haben, teilte die Polizei mit. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.