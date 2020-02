Königs Wusterhausen (dpa/bb) - Ein 16-Jähriger ist in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Jugendliche, der keinen Führerschein besaß, verstarb noch am Unfallort, wie die Polizeidirektion Süd am Sonntag mitteilte. Sein ebenfalls 16 Jahre alter Beifahrer sei bei dem Unfall am Samstagmorgen auf der Luckenwalder Straße schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto war nach Polizeiangaben vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern gekommen. "Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurden aufgenommen", hieß es weiter.