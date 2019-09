Germersheim (dpa/rs) - Ein betrunkener 54-Jähriger hat einen Unfall mit seinem Motorrad gebaut und sich dann versteckt. Die Einsatzkräfte hätten den Mann kurz darauf aber in seinem Garten im Landkreis Germersheim entdeckt, teilte ein Sprecher der Behörde am Dienstagmorgen mit. Der Mann hatte mehrere Schürfwunden. Außer ihm wurde niemand verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 2,2. Mehrere Anrufer hatten der Polizei zuvor mitgeteilt, dass in einem Straßengraben ein Motorrad liege. Das hatte der Mann, der in einem Nachbarort wohnt, offenbar nach dem Unfall dort zurückgelassen. Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst unklar.