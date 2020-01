Neustadt an der Orla (dpa/th) - Eine 32 Jahre alte Frau ist auf einer Landstraße mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Sie wurde am Dienstag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wollte demnach Rehen ausweichen, die vor ihr eine Straße bei Knau, einem Ortsteil von Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis), überquerten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschade in Höhe von rund 3000 Euro.