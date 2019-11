Klingenthal (dpa/sn) - Eine Radfahrerin ist in Klingenthal im Vogtland von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 31-jährige Mann am Steuer der Radlerin am Freitagnachmittag die Vorfahrt genommen. Die 52-Jährige stürzte auf die Straße und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.